Giuseppe Conte in beauty, ecco perché il premier piace (Di domenica 2 agosto 2020) Il premier Giuseppe Conte è ricercatissimo su Google ed è il leader più apprezzato del Paese. Lo sa bene anche lui: «La mia popolarità è cresciuta per effetto del lockdown», ha detto riferendosi al clima di fiducia instaurato con i cittadini durante la quarantena tra social, decreti e appuntamenti fissi in televisione il sabato sera. Leggi su vanityfair

fattoquotidiano : Giuseppe Conte contro Matteo Salvini: “Crea sfiducia, lavora contro interesse nazionale” - Rinaldi_euro : Questa vince il premio del 1 agosto!!! Giuseppe Conte contro Matteo Salvini: 'Crea sfiducia, lavora contro interess… - LegaSalvini : Matteo Salvini replica a Giuseppe Conte: 'Governo complice di scafisti e venditori di morte'. - GabrieleMarroni : RT @noitre32: Lockdown, l'appello di Marco Rizzo al governo: documenti nascosti? Qual è la verità sul virus - Paolo65497103 : RT @claudio_2022: Bechis: C'è un grosso ma. Se Aspi passa dal controllo di Atlantia e quello di CDP , debiti compresi,passa di mano. Morale… -