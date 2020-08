Genoa-Verona: brutto infortunio per Pessina, esce in barella (VIDEO) (Di domenica 2 agosto 2020) Finisce il primo tempo al Ferraris con il Genoa avanti per 3-0 sul Verona e l’Hellas perde per infortunio Pessina. brutto intervento da parte del difensore rossoblù Romero nel finale della prima frazione: per Pessina grande dolore al ginocchio sinistro e cambio forzato nella speranza che non sia nulla di grave. Leggi su sportface

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Spal vs. Fiorentina 7pm Bologna vs. Torino 9.45pm Genoa vs. Verona 9.45pm Lecce vs. Pa… - charliemchouse : Genoa - Hellas Verona, la ripresa della gara che chiude la stagione (live) - Mediagol : VIDEO LIVE #SerieA, da Genoa-Verona a Lecce-Parma: vivi in diretta la lotta salvezza - AnaDono_ : RT @Gazzetta_it: Inizia il secondo tempo Genoa-Verona 3-0 - Kdc1987Kdc : RT @pieromerola: Complimenti al Verona. Il Genoa non faceva tre gol in 45 minuti dai tempi di Skhuravy. Ma quando non arriva la tecnica ci… -