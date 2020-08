Francesco Facchinetti, l’aggressione e gli sputi per strada: “Figlio di putt***, devi morire”. Lui: “Lo avrei ammazzato di botte” (Di domenica 2 agosto 2020) Francesco Facchinetti è stato vittima di una violenta aggressione verbale mentre si trovava in auto, fermo al semaforo. È stato lui stesso a raccontare quanto accaduto nelle storie di Instagram. “Stavo andando nel mio ufficio a Milano e a un semaforo un signore sulla cinquantina abbassa il finestrino mi sputa sulla macchina e mi dice: ‘Figlio di pu***na, muori’“. Un attacco gratuito e senza un apparente motivo, che ha scatenato l’immediata reazione dell’ex Dj Francesco: “Lo sapete sono fumantino, le mamme non si toccano, io sarei sceso e lo avrei ammazzato di botte, ma il mio collega mi ha detto di stare calmo, che eravamo in ritardo e siamo ripartiti”. Archiviata la rabbia iniziale, Facchinetti ha riflettuto assieme ai suoi ... Leggi su ilfattoquotidiano

