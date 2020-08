Franceschini: 'Superato il milione di bonus vacanze, numeri in crescita' (Di domenica 2 agosto 2020) 'Superato il milione di bonus vacanze erogato e aumentano le strutture ricettive che aderiscono a questa iniziativa che supporta il turismo e la spesa delle famiglie a reddito medio basso'. Lo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset

_MiBACT : Turismo, il ministro @dariofrance: «Superato il milione di #BonusVacanze erogati, valgono 450milioni di euro, già s… - Agenzia_Ansa : Franceschini: 'Superato il milione di bonus #vacanze' #ANSA - ricrrooll : RT @_MiBACT: Turismo, il ministro @dariofrance: «Superato il milione di #BonusVacanze erogati, valgono 450milioni di euro, già spesi da 140… - Martino31805246 : Abbiamo superato il milione di euro di bonus vacanze? Ma ci è o ci fa? In milione di Euro forse non è neanche lo 0,… - paolorm2012 : RT @serenel14278447: Franceschini: “Superato il milione di euro per i bonus vacanze” -