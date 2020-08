Finale clamoroso a Silverstone: Hamilton vince con un pneumatico fuori uso. Terzo Leclerc, undicesimo Vettel (Di domenica 2 agosto 2020) Dopo la pole arriva anche la vittoria per Lewis Hamilton. Il pilota britannico vince nel circuito di casa dopo un ultimo giro al cardiopalma: come successo ad altri piloti, anche l'inglese ha subito il cedimento del pneumatico riuscendo comunque a guidare la vettura fino al traguardo. Decisivo il distacco accumulato durante la gara su Verstappen. Stessa sorte per Bottas che perde molte posizioni e Leclerc ne approfitta salendo così sul podio.Silverstone, vince ANCORA Hamilton. Leclerc Terzocaption id="attachment 1000797" align="alignnone" width="300" Mercedes (Getty Images)/captionBuona gara di Charles Leclerc che fa quel che può con una Ferrari che ha faticato nel corso di tutto il weekend. Solo decimo ... Leggi su itasportpress

gerddani : Dio, dammi il culo clamoroso di Lewis Hamilton. super Leclerc Finale incredibile. #BritishGp #Ferrari #SkyF1 #SkyMotori - ItaSportPress : Finale clamoroso a Silverstone: Hamilton vince con un pneumatico fuori uso. Terzo Leclerc, decimo Vettel -… - mdimagritt : Dio, dammi il culo clamoroso di Lewis Hamilton. Dio Santo, un giro prima e finiva 13 esimo. Finale incredibile.… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #F1 #BritishGP Foratura anche per #Hamilton e #Sainz! Finale clamoroso! - Acciaioeseta3 : RT @CalcioPillole: #SerieB Clamoroso finale in zona retrocessione. Aspettando la decisione sul ricorso del Trapani, oggi vittorioso, ai p… -

Ultime Notizie dalla rete : Finale clamoroso Formula 1, GP di Silverstone 2020: Hamilton vince in Gran Bretagna, terzo Leclerc Sky Sport Calciomercato Roma, ecco la decisione dello United sul futuro di Smalling

La stagione e l'avventura di Chris Smalling con la maglia della Roma si è conclusa in occasione dell'ultima gara di campionato contro la Juventus. Il club capitolino non ha infatti trovato l'accordo c ...

Finalmente è finita la lunga l’agonia Livorno perde e condanna il Pisa

L’Empoli passa al Picchi e strappa il pass per i playoff proprio ai danni dei nerazzurri. Società: niente soldi da Fernandez LIVORNO E’ finita. E questa è l’unica buona notizia. Ci siamo tolti dallo s ...

La stagione e l'avventura di Chris Smalling con la maglia della Roma si è conclusa in occasione dell'ultima gara di campionato contro la Juventus. Il club capitolino non ha infatti trovato l'accordo c ...L’Empoli passa al Picchi e strappa il pass per i playoff proprio ai danni dei nerazzurri. Società: niente soldi da Fernandez LIVORNO E’ finita. E questa è l’unica buona notizia. Ci siamo tolti dallo s ...