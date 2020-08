Federica, la sposa di Luigi Berlusconi. Riservatissima, ma... ecco ciò che non sapevate su di lei (Di domenica 2 agosto 2020) Ufficiale: Luigi Berlusconi si sposa con Federica Fumagalli. Nozze per il più schivo dei figli del Cavaliere, uno che dicono essere tostissimo, piuttosto illuminato. Ma chi è lei? 31 anni, bocconiana, viene da Como ed è amatissima dalla famiglia Berlusconi. Il matrimonio si farà entro sei mesi, la coppia sta insieme ormai da nove anni. Federica, rivela il Corriere della Sera, ha fatto breccia in particolare nel cuore di Veronica Lario e delle sorelle di Luigi, Eleonora e Barbara. Negli ultimi anni, la Fumagalli si è costruita una brillante carriera nel mondo degli eventi e della comunicazione riuscendo nell'impresa, perché nel suo caso davvero di impresa si tratta, di non apparire. Per inciso, aiuta nella comunicazione sui ... Leggi su liberoquotidiano

