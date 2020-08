F1, Leclerc: 'La Ferrari però ha massimizzato tutto' (Di domenica 2 agosto 2020) 'È stato un colpo di fortuna per me'. È sincero Charles Leclerc quando ai microfoni del dopo gara ammette che il terzo posto agguantato oggi al GP d'Inghilterra a Silverstone è frutto di circostanze ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : #Leclerc: 'Un colpo di fortuna, la #Ferrari però ha massimizzato tutto' #BritishGP - Gazzetta_it : Tifosi #Ferrari, consolatevi con le acrobazie di #Leclerc - CoreJacky : questa sarà la mia prima e spero non ultima gara che vedo della #Formula1 su @TV8it , forza @Ferrari forza #Vettel… - SvSport1 : Formula 1. Nel finale di gara a Silverstone succede di tutto, sorride anche Leclerc: il monegasco della Ferrari è t… - FormulaPassion : #Binotto moderatamente soddisfatto dopo il terzo posto di #Leclerc nel #BritishGP #F1 #Ferrari -

Chi va piano va sano e va lontano. Scherzi a parte Charles Leclerc ha conquistato un altro podio in questo 2020 difficile per la Ferrari, il secondo dopo quello ottenuto nel primo gran premio in Austr ...Gara monotona fino al penultimo giro, poi succede di tutto: cedono le gomme di Bottas (era 2°), Sainz e del campione del mondo, che arriva al traguardo arrancando davanti alla Red Bull di Verstappen, ...