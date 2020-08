F1 Gran Bretagna, Toto Wolff: “Forature forse causate da detriti” (Di domenica 2 agosto 2020) “Non sappiamo cosa sia accaduto, c’erano tanti detriti in pista a causa degli incidenti. Sono sicuro che la Pirelli analizzerà questa situazione”. Toto Wolff, team principal della Mercedes, commenta così la doppia foratura subita da Lewis Hamilton e Valtteri Bottas nel finale del Gran Premio di Gran Bretagna. “Non abbiamo preso alcun rischio, non avevamo intravisto problemi sulla macchina di Bottas – ha aggiunto Wolff ai microfoni di Sky Sport F1 -. Far finire la gara di Hamilton in pit-lane a seguito della foratura? Sarebbe stata una buona idea ma non ci abbiamo pensato sul momento”. Leggi su sportface

