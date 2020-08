Diletta Leotta saluta la Serie A 2019/2020: “Ci vediamo a settembre” (Di domenica 2 agosto 2020) Il campionato di Serie A 2019/2020 sta per concludersi, manca soltanto l’ultimo verdetto relativo alla terza squadra retrocessa in Serie B, che arriverà al termine delle gare di questa sera. Una stagione molto controversa, caratterizzata dal lungo stop causato dalla pandemia di Covid-19 e dagli stadio vuoti, che tutti vorrebbero vedere riempiti il prima possibile, compresa Diletta Leotta. La giornalista di Dazn, infatti, ha salutato questo campionato attraverso un post pubblicato su Instagram, auspicando il ritorno del pubblico a partire da settembre: “Si chiude il campionato della ripartenza. Ci vediamo a settembre con la speranza di ritrovare presto gli spalti pieni di passione…” View this post on ... Leggi su sportface

VanityFairIt : Un'altra dimostrazione di bellezza di un viso al naturale arriva da Lady Gaga con l'ultimo selfie senza trucco… - FonteUfficiale : Sai proprio tutto su Diletta Leotta? Scoprilo: - Satickj : RT @BI_1897: Diletta Leotta ?? - BI_1897 : Diletta Leotta ?? - gerezjuanca : RT @MisterCalvoChip: Diletta Leotta ???? -