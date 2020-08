Da Milano - Allan, l’Everton spinge: contatti in corso col Napoli. Ecco la richiesta di ADL (Di domenica 2 agosto 2020) "L'Everton sta spingendo per far firmare Allan. Colloqui in corso col Napoli che chiede 40 milioni per cederlo". Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Milano Allan Da Milano - Allan, l’Everton spinge: contatti in corso col Napoli. Ecco la richiesta di ADL Tutto Napoli Da Milano - Allan, l’Everton spinge: contatti in corso col Napoli. Ecco la richiesta di ADL

"L'Everton sta spingendo per far firmare Allan. Colloqui in corso col Napoli che chiede 40 milioni per cederlo". Questa l'indiscrezione lanciata dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, co ...

Famiglie arcobaleno, a Crema la sindaca che iscrive all'anagrafe i figli delle coppie gay: "I diritti valgono per tutti"

Una foto che non rappresenta solo il ricordo di un giorno di festa, ma anche la pubblica rivendicazione dei diritti delle famiglie arcobaleno: proprio per questo motivo Stefania Bonaldi, la sindaca di ...

"L'Everton sta spingendo per far firmare Allan. Colloqui in corso col Napoli che chiede 40 milioni per cederlo". Questa l'indiscrezione lanciata dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, co ...Una foto che non rappresenta solo il ricordo di un giorno di festa, ma anche la pubblica rivendicazione dei diritti delle famiglie arcobaleno: proprio per questo motivo Stefania Bonaldi, la sindaca di ...