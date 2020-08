Coronavirus, oggi un po’ meno contagi (239), ma gli 8 decessi registrati sono tutti lombardi (Di domenica 2 agosto 2020) Premesso che, ad oggi, sono 12.456 nel Paese gli attualmente positivi, poco fa la Protezione civile ha illustrato l’aggiornamento relativo alla situazione Coronavirus in Italia rivelando che, rispetto a ieri (che erano 295), anche se comunque lati, i nuovi contagi sono lievemente di meno: 239. Purtroppo però, rispetto ai giorni scorsi, non c’è nessuna regione a zero nuovi casi. Tra quelle maggiormente colpite, ecco dunque l’Emilia Romagna (+49), la lombardia (+38), ed il Veneto (+45). Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, sono stati ben 248.070 gli italiani contagiati. Rispetto a ieri sono stati invece 8 i nuovi decessi, tutti in ... Leggi su italiasera

