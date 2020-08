Coronavirus in Italia. Salvini: “Virus bastardo ma il popolo è sotto sequestro” (Di domenica 2 agosto 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus in Italia ha contagiato finora 247.832 persone, provocando 35.146 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, domenica 2 agosto 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Salvini: “Il popolo è sotto sequestro. Ora basta” – “Il virus c’è stato ed è stato bastardo e devastante” ma, ha detto Matteo Salvini alla Festa della Lega a Cervia, nel Ravennate, “smettiamola di terrorizzare gli ... Leggi su tpi

Coronavirus, ultime notizie: in Italia 295 nuovi casi e 5 decessi

Oggi 295 nuovi casi e 5 morti da Covid in Italia

AGI - Torna a calare il numero dei nuovo contagi da coronavirus: nelle ultime 24 ore - secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute - sono stati 295, per un saldo complessivo di 247.832 ca ...

Zaia vuole il Tso per Salvini

Luca Zaia propone il Tso (Trattamento sanitario obbligatorio) per Matteo Salvini. Ovviamente non si tratta di un'affermazione così esplicita ma se lui vuole il Tso per i negazionisti del Coronavirus e ...

