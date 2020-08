Coronavirus: 239 nuovi casi e 8 decessi (Di domenica 2 agosto 2020) Sono 239 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 295 contagi di ieri, secondo il bollettino Covid diffuso dal ministero della Salute oggi 2 agosto 2020. I decessi di persone positive sono 8, registrati tutti in Lombardia, dai 5 di sabato. La conta totale dei morti sale così a 35.154 unità, anche se sarà l’Istituto superiore di sanità, come precisa il ministero, a dover chiarire quanti di questi decessi siano imputabili in via esclusiva al Sars-CoV-2.Il totale dei contagi, compresi deceduti e guariti, sale a 248.070 unità mentre sono 12.456 le persone attualmente positive in Italia: di queste 42 sono ricoverate in terapia intensiva, -1 su ieri, e 708 sono ricoverate con sintomi, +3 su ieri. Per quanto riguarda i guariti, ... Leggi su blogo

