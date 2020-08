Circuito di Getxo, vince Caruso. In Francia esulta Colbrelli (Di domenica 2 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : Circuito di Getxo, @CarusoDamiano torna a vincere dopo 7 anni - bicitv : #CircuitodeGetxo: @CarusoDamiano ritrova la vittoria, gli mancava da 7 anni - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: Circuito di Getxo, @CarusoDamiano torna a vincere dopo 7 anni - LucaGuad : RT @Gazzetta_it: Circuito di Getxo, @CarusoDamiano torna a vincere dopo 7 anni - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Circuito di Getxo, @CarusoDamiano torna a vincere dopo 7 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Circuito Getxo

Gran giornata per la Bahrain-Merida: dopo le delizie di Damiano Caruso al Circuito de Getxo, tocca festeggiare a Sonny Colbrelli nella Route d’Occitanie, dove la seconda tappa, la Carcassone – Cap Déc ...Sette anni dopo, Damiano Caruso torna a vincere. Il 32enne siciliano della Bahrain-Merida ha conquistato per distacco la 75/a edizione del Circuito di Getxo, in Spagna. Secondo un altro “azzurro”. Gia ...