Capello esalta la Juventus e… Cristiano Ronaldo: “Giocatore chiave per la vittoria del titolo” (Di domenica 2 agosto 2020) Spesso molto critico nei confronti dei giocatori e dell'ambiente del calcio, Fabio Capello, ospite negli studi di Sky, questa volta si è lasciato andare a tanti complimenti verso qualche calciatore della Juventus a seguito della stagione disputata in Serie A. Per l'ex mister e ct, ci sono stati alcuni uomini fondamentali che hanno permesso alla Vecchia Signora di aggiudicarsi il nono Tricolore di fila.Capello: "Cristiano Ronaldo giocatore chiave e De Ligt..."caption id="attachment 994895" align="alignnone" width="594" Cristiano Ronaldo Juventus (Getty Images)/caption"Il giocatore chiave per la conquista di questo titolo è stato Cristiano Ronaldo", ha detto senza giri di ... Leggi su itasportpress

