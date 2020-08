Caos treni, i romani si sono arresi. A Termini poche file e tante cancellazioni (Di domenica 2 agosto 2020) Non c'è stato il temuto assalto al treno dopo la giravolta del governo sul via libera ai convogli a piena capacità, poi revocato. Nella prima domenica di agosto poche file alla stazione Termini e un'affluenza che resta al di sotto delle attese, spiega un agente della Polfer operativo nello snodo ferroviario. L'impressione è che la gestione della ripartenza dei trasporti abbia mandato in confusione molti cittadini. Secondo quanto si apprende, infatti, da ieri si susseguono numerose le cancellazioni di biglietti Italo già acquistati. Insomma, i romani si sono arresi. La situazione questa mattina a Termini (F.Benvenuti - IL TEMPO) Leggi su iltempo

