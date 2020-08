Angelini, sorelle in guerra per il controllo del colosso farmaceutico: una è indagata per circonvenzione d’incapace verso il padre (Di domenica 2 agosto 2020) Due sorelle, un padre anziano e malato; e un patrimonio milionario conteso. Sembra la trama di un film invece sono gli elementi cardine su cui ruota la vicenda giudiziaria della famiglia Angelini, proprietaria dell’omonimo colosso della farmaceutica italiana produttore di prodotti diffusissimi come Tachipirina, Moment, Amuchina, i pannolini Pampers e molto altro. Il fondatore del gruppo, Francesco Angelini, 74 anni, è affetto da una “malattia degenerativa del sistema nervoso che determina demenza, amnesia, confusione mentale, cambio di personalità improvviso”e altri sintomi causata da una “dipendenza ultraquarantennale da alcol e psicofarmaci“, motivo per cui da tempo si è ritirato dall’azienda, passando il controllo alla sua ... Leggi su ilfattoquotidiano

