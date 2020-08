18 migranti fuggono da Cori, parla il Sindaco: ‘Non possiamo da soli far fronte a questa emergenza’ (Di domenica 2 agosto 2020) In merito alle vicende in corso in queste ore legate all’accoglienza dei migranti arrivati da Lampedusa, segue nota del Sindaco De Lillis: “Ci siamo trovati nella condizione di dover superare perplessità che pure avevamo. Occorreva prendere delle decisioni in una situazione di emergenza e necessità. Noi ci siamo messi a disposizione – abbiamo fornito anche le brande su cui questi ragazzi hanno dormito -, li abbiamo accolti nonostante, come dicevo, le nostre perplessità (e il malcontento di una parte della popolazione) anche perché avevamo rassicurazioni sui controlli e sul fatto che si sarebbero garantite la sicurezza e la tranquillità di tutti. Dopodiché non è l’amministrazione comunale che può assumersi la responsabilità della vigilanza e dei controlli, non ... Leggi su ilcorrieredellacitta

