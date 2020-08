Zingaretti, frecciata a Salvini sul coronavirus: a Fanpage parla di “scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina” (Di sabato 1 agosto 2020) Intervista rilasciata dal Segretario del PD a Fanpage.it per presentare il patto per i giovani. Una intervista in cui s’è parlato ovviamente di coronavirus e di come ultimamente – a suo avviso – si stia abbassando la guardia. Queste le parole di Zingaretti, con frecciata annessa a Salvini: “Il tema oggi è non far rialzare … L'articolo Zingaretti, frecciata a Salvini sul coronavirus: a Fanpage parla di “scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

“Il tema oggi è non far rialzare la curva. E quindi continuare a dire a tutti, contro gli scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina, che ci sono tre cose semplici che bisogna fare: ...

