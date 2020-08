Vite al Limite, Lupe Samano pesava 291 kg: incredibile trasformazione (Di sabato 1 agosto 2020) Tra le protagoniste del programma Vite al Limite si ricorda Lupe Samano che era arrivata a pesare 291 kg. Ecco come è diventata. Lupe Samano a Vite al Limite Le storie dei protagonisti di Vite al Limite finiscono per appassionare il pubblico a casa che, a distanza di anni, si chiede che fine abbiano fatto. Ebbene, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Vite al limite su Real Time: stasera i grandi risultati di Brianna Dias - #limite #Time: #stasera #grandi - quellodeigatti : @stosuIIaIuna Sembra una di quelle frasi dei cicci all’inizio di vite al limite - fottutosbirro : a vite al limite c'è una ragazza che ha detto: ero un totale fallimento, quindi... perché non continuare a fallire?… - tommoiloveyou_ : chissà se harry sta guardando la dottoressa schiaccia brufoli e vite al limite - lindigesto_ : Ieri all’old wild west, oggi al mc donald’s. Sono quasi pronto per vite al limite. -

Ultime Notizie dalla rete : Vite Limite

Il virus non va in vacanza nemmeno in Spagna e Francia. Anzi, si moltiplica proprio nei luoghi di villeggiatura, favorito dalle rimpatriate tra familiari e amici del post lockdown. Gli ultimi dati pro ...Ci sono vite del passato che stanno mirabilmente in bilico fra celebrità e mistero, la ribalta e l’angolo nascosto, impenetrabile. Quella di Cristoforo Colombo, lo scopritore del Nuovo Mondo, è certam ...