USA Breaking news del 1 agosto 2020 (Di sabato 1 agosto 2020) Oggi, 1 agosto, tante nuove news ci giungono dagli USA. Last news del 1 agosto Microsoft pensa all’acquisto di TikTok Il presidente Trump sarebbe pronto a ordinare all’azienda cinese ByteDance di cedere la sua quota di TikTok. L’amministrazione Trump aveva già accusato l’app cinese di spionaggio. Il New York Times riporta però che il fondatore … Leggi su periodicodaily

Weefu4 : I #media lavorano per #deepstate e non lo faranno vedere. Dobbiamo diffondere noi #1agosto #lockdown #italy… - paolopicone70 : Coronavirus Usa: contagiati oltre 100 bambini di un campus estivo in Georgia. Negli Stati Uniti le vittime sono sal… - paolopicone70 : Usa: sono tre ragazzi ad essere stati incriminati per l'hackeraggio dei profili twitter di Vip: da Gates a Biden… - sulsitodisimone : RT @danieledann1: ??#USA: Un piccolo #terremoto (magnitudo 4.2) ha scosso #LosAngeles senza provocare nessun tipo di danni. @Emergenza24 #C… - periodicodaily : USA Breaking news del 30 luglio 2020 #breakingnews #usa #30luglio -