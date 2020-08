Uno smartphone e una profonda poetica: questo è Mirko Alivernini ne “L’alba del mai giorno” con Enio Drovandi (Di sabato 1 agosto 2020) Mirko Alivernini continua a perseguire con successo la sua metodologia di lavoro, attraverso una tecnologia a doppia intelligenza artificiale. “L’alba del mai giorno” è il nuovo film breve, prodotto dallo stesso Alivernini con Enio Drovandi e Gino Usai; un’opera in cui, attraverso l’interpretazione di uno straordinario Enio Drovandi, viene raccontata una storia di introspezione sul dopo Covid – 19. Il film breve, girato interamente con uno smartphone, è una riflessione sull’essere umano e su come affronti i suoi giorni, in una dimensione estranea al suo conoscibile. “Nell’opera vi è poesia; in questa regia ho trovato degli affreschi molto rinascimentali” queste le parole ... Leggi su romadailynews

romadailynews : Uno smartphone e una profonda poetica: questo è Mirko Alivernini ne “L’alba del mai giorno… - zazoomblog : Uno smartphone e una profonda poetica: questo è Mirko Alivernini ne “L’alba del mai giorno” con Enio Drovandi -… - CeotechI : RT @CeotechI: Il brand OnePlus è sempre stato noto per smartphone top di gamma ma accessibili... - #oneplusnordar #oneplus #newbeginnings… - infoitscienza : Redmi Watch arriverà il 14 agosto insieme a uno smartphone? - Dustin_D_Grim : @angio_porfirio @salutale @nzingaretti Tutte queste domande sono ottime. Però con venti secondi su Google rispondi… -

Ultime Notizie dalla rete : Uno smartphone Redmi Watch arriverà il 14 agosto insieme a uno smartphone? Tom's Hardware Italia Lo zaino di HP per portare il laptop in vacanza

Impermeabile e resistente, in grado di proteggere quanto trasportato: HP Commuter Backpack è lo zaino adatto a trasportare il laptop ovunque. A chi proprio non riuscirà a staccare gli occhi dal laptop ...

Vendite smartphone in calo nella prima metà del 2020: alcune posticipate, altre cancellate

Vendite smartphone in calo nella prima metà del 2020 ... Si installa in pochi clic ed è uno strumento ideale per scenari di assistenza... 30 LUG TikTok sfida Facebook: ''noi apriamo i nostri algoritmi ...

Impermeabile e resistente, in grado di proteggere quanto trasportato: HP Commuter Backpack è lo zaino adatto a trasportare il laptop ovunque. A chi proprio non riuscirà a staccare gli occhi dal laptop ...Vendite smartphone in calo nella prima metà del 2020 ... Si installa in pochi clic ed è uno strumento ideale per scenari di assistenza... 30 LUG TikTok sfida Facebook: ''noi apriamo i nostri algoritmi ...