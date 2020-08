Stefano De Martino, la nuova fiamma è un volto noto di Uomini e Donne: ecco chi è (Di sabato 1 agosto 2020) Le loro foto insieme a fine articolo! Bomba su Stefano: La nuova fiamma è una famosa di Uomini e Donne. Lui confessa: “Niente foto con lei per Santiago”. Chi è. La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è giunta al termine, ma ancora le ragioni sono oscure. A raccontare qualche dettaglio è un amico intimo dell’ex ballerino di Amici, che al settimanale Vero ha confessato: “Perché non ha voluto parlare della rottura con Belen? Per riserbo, ma soprattutto perché in lui c’è molto dolore per questo fallimento… La secondo volta fa ancora più male della prima”. Poi il pensiero va automaticamente al figlio Santiago: “È lui anche il ... Leggi su howtodofor

