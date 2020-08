Serie A, le designazioni della 38ª giornata: gli arbitri delle sfide salvezza (Di sabato 1 agosto 2020) L'AIA ha reso note le decisioni arbitrali per le gare di domenica 2 agosto, valevoli per la 38a e ultima giornata del campionato di Serie A. Le due sfide salvezza, Lecce-Parma e Genoa-Verona, saranno dirette rispettivamente da Mariani e Irrati. SPAL – FIORENTINA Domenica 02/08 h. 18.00 PRONTERA ROBILOTTA – SECHI IV: SOZZA VAR: PICCININI AVAR: LO CICERO BOLOGNA – TORINO Domenica 02/08 h. 20.45 DI MARTINO ROSSI L. – SCARPA IV: ABISSO VAR: VALERI AVAR: DEL GIOVANE GENOA – HELLAS VERONA Domenica... Leggi su 90min

