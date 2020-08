"Scellerati si tolgono la mascherina per propaganda", dice Zingaretti (Di sabato 1 agosto 2020) AGI - "Bisogna continuare a dire a tutti, contro gli Scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina, che ci sono tre cose semplici che bisogna fare: mascherina, distanza di sicurezza e igiene delle mani". Lo dice il segretario Pd e governatore del Lazio Nicola Zingaretti a Fanpage.it. Parlando poi della Libia, Zingaretti ha affermato che "Il famoso memorandum va riscritto e il Partito democratico ha anche chiesto che questo venga fatto in breve tempo". Leggi su agi

