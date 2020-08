Ronaldo: “Ho fatto di tutto per tornare all’Inter. Mi sono sentito tradito per essere stato rifiutato” (Di sabato 1 agosto 2020) Luis Nazario de Lima Ronaldo ricorda il suo passato in un’intervista a Sportweek. “Sembra comodo dirlo dopo, ma è solo e soltanto la verità: io volevo tornare all’Inter. Di più: ho fatto di tutto per tornare all’Inter. Ho aspettato tutto il tempo possibile per dare all’Inter il tempo di dirmi sì o no: quando non arriva né un sì né un no, vuol dire che è no. Per il Milan era sì e io in quel momento, più che traditore, mi sentivo un po’ tradito per essere stato rifiutato: era una scelta impopolare, ma nella mia vita non ho mai avuto paura di farne. E oggi per me non ha nessun senso chiedermi se lo rifarei. Se ... Leggi su ilnapolista

