Palermo, contattato De Rossi per la panchina (Di sabato 1 agosto 2020) Il Palermo ha contattato Daniele De Rossi per proporgli la panchina della squadra rosanero nella pRossima stagione in Serie C. Il Palermo Calcio continua la sua ricerca dell'allenatore per la nuova stagione di serie C che sta per iniziare. Di tempo però non ne rimane più tantissimo. Manca infatti meno di un mese al ritiro

