Nozze in casa Berlusconi. Si sposa Luigi, l'ultimogenito (Di sabato 1 agosto 2020) Chiara Campo Lei è Federica Fumagalli, la fidanzata storica. Ancora top secret la data ma si parla del prossimo autunno Un matrimonio da favola non poteva iniziare che con la proposta sotto l'albero il giorno di Natale. Così Luigi Berlusconi, ultimogenito del Cavaliere, avrebbe chiesto la mano alla fidanzata storica Federica Fumagalli, anche se la coppia ha dovuto poi rallentare i preparativi delle Nozze dell'anno a casua dell'emergenza Covid e del lockdown. La data rimane top secret - i primi rumors indicavano fine estate, gli ultimi tra ottobre e novembre - ma intanto dalle pubblicazioni di matrimonio che da ieri sono on line sul sito del Comune di Milano si scopre almeno che la cerimonia si terrà sicuramente entro sei mesi e sotto la Madonnina, l'atto ufficiale conferma che «gli ... Leggi su ilgiornale

