Nella spiaggia libera solo se residente: la vicenda finisce in tribunale (Di sabato 1 agosto 2020) A Vico Equense, in provincia di Napoli, le spiagge libere sono riservate solo ai residenti. Lo decide una ordinanza comunale: ma per molti è una ingiustizia. Alla fine Aarriva in tribunale la contesa sulle spiagge libere di Vico Equense. L’associazione Verdi, Ambiente e Società hanno presentato ricorso al Tar Campania affinché sospenda od annulli i … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Black7Soul8 : RT @claudio_2022: Fascisti rossi. Ma loro non lo sanno, talmente elevata la loro presunzione che gli sembra tutto nella normalità. Oppure l… - marcodelucact60 : RT @GiumaniniD: la zecca rossa komunistella da due soldi , ha la lingua troppo lunga . veronica proserpio fai una buca nella sabbia e vacci… - valentinacara9 : RT @claudio_2022: Fascisti rossi. Ma loro non lo sanno, talmente elevata la loro presunzione che gli sembra tutto nella normalità. Oppure l… - S8meraviglie : #cosedaprovare una volta nella vita : Urlare Inter merda dal megafono del bagnino in spiaggia FATTO ?.. ?????? - Gondor18140506 : RT @cacciaramarri: Nella sceneggiata imbarazzante della ex sindaca piddina che va a offendere Salvini in spiaggia noto solo ora e con sommo… -