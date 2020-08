Movida violenta a Castellammare: il carabiniere investito con uno scooter, poi un tavolino sulla testa (Di sabato 1 agosto 2020) carabiniere picchiato a Castellammare, il colonnello Francesco Novi, comandante del gruppo Torre Annunziata, ricostruisce la dinamica dell'aggressione: «La rissa è scoppiata... Leggi su ilmattino

MariaLu91149151 : RT @ilmessaggeroit: #movida violenta, rapine e scippi a #trastevere: arrestati tre studenti romani - MariaLu91149151 : RT @LaGazzettaWeb: Foggia, movida violenta: pugno di ferro del prefetto - MariaLu91149151 : RT @nonstop9981: Movida violenta a Castellammare: carabiniere tenta di sedare lite, picchiato - nonstop9981 : Movida violenta a Castellammare: carabiniere tenta di sedare lite, picchiato - infoitinterno : Movida violenta a Castellammare: carabiniere tenta di sedare lite, picchiato -

Ultime Notizie dalla rete : Movida violenta

Il traffico è rimasto paralizzato e ne sono conseguite difficoltà anche per far arrivare l'ambulanza sul luogo dei soccorsi. Un carabiniere è stato ferito alla testa mentre cercava di dividere due per ...L’amministrazione comunale ha notificato a quattro locali del centro altrettante ordinanze, finalizzate ad impegnare i gestori a prevedere per le serate tra il giovedì e la domenica un servizio d’ordi ...