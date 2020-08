Morto Mario Marchesini, tragico incidente a Bologna: cinque vittime (Di sabato 1 agosto 2020) Sale a cinque il bilancio delle vittime dell’incidente avvenuto lo scorso 6 giugno in provincia di Bologna. Dopo 54 giorni di sofferenza è Morto Mario Marchesini. Quasi due mesi dopo il tragico avvenimento, sale a cinque il bilancio delle vittime dell’incidente di Amola a Crevalcore accaduto il 6 giugno scorso. Dopo 54 giorni di sofferenza e … Leggi su viagginews

amnestyitalia : Domani alle 21.30 ci sarà anche una nostra delegazione alla commemorazione di Mario Paciolla, il trentatreenne napo… - tiz_zi : RT @El_Stoeppel: “La morte di un osservatore delle UN è un evento che non può non avere forti implicazioni politiche, anche solo per la per… - StefaniaDerveni : RT @El_Stoeppel: “La morte di un osservatore delle UN è un evento che non può non avere forti implicazioni politiche, anche solo per la per… - MarcoCampa10 : RT @El_Stoeppel: “La morte di un osservatore delle UN è un evento che non può non avere forti implicazioni politiche, anche solo per la per… - infoitinterno : Mario Marchesini morto, è la quinta vittima dell'incidente di Amola -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Mario Mario Marchesini morto, è la quinta vittima dell'incidente di Amola Il Resto del Carlino Il ruolo della missione Onu nella morte di Mario Paciolla

Di Mario Paciolla, l’italiano che lavorava come osservatore in terreno per la Missione di Verifica delle Nazioni Unite a San Vicente del Caguán, non è rimasta nessuna traccia. A causa dell’assenza dei ...

Incidente di Amola, è morto anche il pensionato che era rimasto ferito

È morto il pensionato di 69 anni, Mario Marchesini, che la sera del 6 giugno scorso mentre era seduto a un tavolino del bar era rimasto ferito dai detriti generati dallo schianto tra due auto sulla st ...

Di Mario Paciolla, l’italiano che lavorava come osservatore in terreno per la Missione di Verifica delle Nazioni Unite a San Vicente del Caguán, non è rimasta nessuna traccia. A causa dell’assenza dei ...È morto il pensionato di 69 anni, Mario Marchesini, che la sera del 6 giugno scorso mentre era seduto a un tavolino del bar era rimasto ferito dai detriti generati dallo schianto tra due auto sulla st ...