Morto l'ex sindaco di Lucca Giulio Lazzarini (Di sabato 1 agosto 2020) Morto Giulio Lazzarini , 93 anni proprio ieri, primo sindaco dell'area di centrosinistra a Lucca : fu primo cittadino dal 1994 al 1998, venendo eletto con la lista 'Vivere Lucca', appoggiata da Forum, ... Leggi su lanazione

giannisassari08 : Migranti infetti in ogni paesino dell'entroterra Sardo. Stanno aspettando che ci scappi il morto a causa di qualch… - NoiTv : E' morto l'ex-sindaco di Lucca Giulio Lazzarini; aveva 93 anni - - Belubet : RT @Moonlightshad1: Il sindaco di #Codogno è della lega. Perché non invita direttamente salvini, invece di parlare di negazionisti a caso?… - forourpresident : deanelaveau è morto, rip deane è stato bello averti come sindaco per un giorno - igorbrickil5S : RT @Moonlightshad1: Il sindaco di #Codogno è della lega. Perché non invita direttamente salvini, invece di parlare di negazionisti a caso?… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto sindaco Morto l'ex sindaco di Lucca Giulio Lazzarini LA NAZIONE La presentazione del programma delle celebrazioni per il settimo anniversario della morte del Sommo Poeta

Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad aprire, il 5 settembre a Ravenna, le celebrazioni del settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, che coinvolgeranno la città, ...

Grave lutto per Roberto Baggio, è morto papà Florindo

Grave lutto per Roberto Baggio: è morto, all’età di 89 anni, il papà Florindo. Era malato da tempo ed era ricoverato in una clinica di Vicenza. 15:23Grave lutto per Roberto Baggio, è morto papà Florin ...

Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad aprire, il 5 settembre a Ravenna, le celebrazioni del settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, che coinvolgeranno la città, ...Grave lutto per Roberto Baggio: è morto, all’età di 89 anni, il papà Florindo. Era malato da tempo ed era ricoverato in una clinica di Vicenza. 15:23Grave lutto per Roberto Baggio, è morto papà Florin ...