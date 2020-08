Mario Sconcerti è sicuro: “La Juventus è una squadra sbagliata per Maurizio Sarri” (Di sabato 1 agosto 2020) Mario Sconcerti, giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, ha parlato a TMW Radio della panchina della Juventus e dei risultati ottenuti finora da mister Maurizio Sarri alla sua prima stagione alla guida della formazione bianconera. “Sarri è stato più vittima che colpevole alla Juventus, gli è stata data una squadra sbagliata. Conte all’Inter ha ricevuto tanto e ha fatto qualcosa, ma anche qualcosa di sbagliato”. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

