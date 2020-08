LIVE – Qualifiche F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2020: in palio la pole (DIRETTA) (Di sabato 1 agosto 2020) Dopo le ultime libere della mattinata a Silverstone si torna in pista e questa volta si farà sul serio. Il Gran Premio di Gran Bretagna è pronto a dare spettacolo con la quarta sessione di qualifica stagionale che fino ad ora tra Austria, Stiria e Ungheria ha visto un netto dominio delle Mercedes di Hamilton e Bottas. Ma chi riuscirà ad imporsi a Silverstone fin dal Q1 delle 15:00? La qualifica del GP di Gran Bretagna la potrete seguire in DIRETTA su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. Al termina della sessione verrà pubblicata la griglia di partenza oltre alle dichiarazioni dei protagonisti e tutti gli approfondimenti di giornata. DATA, ORARIO E TV DELLE ... Leggi su sportface

lavoroformazion : Una delle cause dell’alto tasso di disoccupazione attuale è il gran numero di posti di lavoro che restano vacanti p… - TeosFight : Oggi è il giorno ragazzi, iniziamo le prove libere alle 16, alle 16.30 iniziano le qualifiche e alle 17 fino alle 2… - infoitsport : LIVE MotoGP Andalusia, Qualifiche: pole Quartararo beffa Vinales, la classifica - rossi20_rossi : RT @SkySportMotoGP: ? Marquez torna ai box dopo pochi giri Le qualifiche LIVE ? - infoitsport : LIVE MotoGP GP Jerez Qualifiche: Marc Marquez alza bandiera bianca -