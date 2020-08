LE PAGELLE – Napoli-Lazio 3-1: Immobile eguaglia il record di Higuain, Insigne si fa male, è a rischio per il Barça (Di domenica 2 agosto 2020) Gol iniziale di Fabian Ruiz, pareggio di Immobile. Nel secondo tempo 2-1 di Insigne su rigore. Lorenzo poi esce per un problema muscolare. Il 3-1 … L'articolo LE PAGELLE – Napoli-Lazio 3-1: Immobile eguaglia il record di Higuain, Insigne si fa male, è a rischio per il Barça proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Enzovit : LE PAGELLE – Napoli-Lazio 3-1: Immobile eguaglia il record di Higuain, Insigne si fa male, è a rischio per il Barça - Chiariello_CS : RT @allgoalsnapoli: VIDEO - Napoli-Lazio 3-1 1/8/20 Le pagelle di Umberto Chiariello @Chiariello_CS #forzanapolisempre #NapoliLazio #seriea… - Notiziedi_it : Le pagelle, Napoli-Lazio: Fabian Ruiz il migliore - allgoalsnapoli : VIDEO - Napoli-Lazio 3-1 1/8/20 Le pagelle di Umberto Chiariello @Chiariello_CS #forzanapolisempre #NapoliLazio… - news24_napoli : PAGELLE Napoli Lazio: Mertens spaziale, Parolo in ombra VOTI #Napoli -