Incidente a Berbenno, ferito l'anziano sul trattore (Di sabato 1 agosto 2020) Nella mattinata di ieri intervento dei soccorsi lungo la statale 38 dello Stelvio, in territorio comunale di Berbenno, per lo scontro fra un'auto e un trattore. Ad avere la peggio il conducente del ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Berbenno

Il Giorno

Nella mattinata di ieri intervento dei soccorsi lungo la statale 38 dello Stelvio, in territorio comunale di Berbenno, per lo scontro fra un’auto e un trattore.Ad avere la peggio il conducente del mez ...Nella mattinata di ieri intervento dei soccorsi lungo la statale 38 dello Stelvio, in territorio comunale di Berbenno, per lo scontro fra un’auto e un trattore.