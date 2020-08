Incendi in Sicilia: fiamme a Lipari, rogo in riserva naturale nell’Ennese (Di sabato 1 agosto 2020) Vasto Incendio nel pomeriggio a Pianoconte, in località Schiccione, borgata di Lipari. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno anche minacciato alcune villette. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, forestale, polizia municipale, e numerosi volontari. Il rogo sta riducendo in cenere macchia mediterranea, orti, e alberi secolari di ulivi, per diversi ettari di terreno. Vasto Incendio nella riserva naturale di Monte Altesina di Nicosia, nell’Ennese: le fiamme, sospinte dal forte vento, si sono rapidamente estese fino alla zona della riserva Altesina e Altesinella. Sul posto le quadre del Corpo forestale e i vigili del fuoco. In azione anche due elicotteri. Presente anche la protezione civile per eventuale supporto a ... Leggi su meteoweb.eu

Un vasto incendio si è diffuso nella riserva naturale di Monte Altesina di Nicosia, nell’Ennese. Le fiamme sono divampate nella mattinata, ma, sospinte dal forte vento, si sono rapidamente estese fino ...

ROMA -Cinquantadue gradi a Capo Carbonara (Sud Sardegna), 50 a Treviso, 49 a Termoli (Campobasso) e Marina di Gioiosa (Taranto). Sono queste le impressionanti 'temperature percepite' record quelle reg ...

