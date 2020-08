Immobile, Scarpa d’Oro e titolo di Capocannoniere della Serie A (Di sabato 1 agosto 2020) Ciro Immobile conquista la Scarpa d’Oro e il titolo di Capocannoniere della Serie A. Ronaldo, l’unico che poteva impensierirlo, non è stato convocato. E Higuain è a -1 Ciro Immobile vince la Scarpa d’Oro e il titolo di Capocannoniere della Serie A. L’ufficialità è arrivata alla notizia della mancata convocazione per l’ultimo turno di campionato di Cristiano Ronaldo, l’unico in grado di impensierirlo. Con 35 reti segnate, l’attaccante della Lazio conquista la Scarpa d’Oro, il primo italiano a riuscirci dai tempi di Toni e Totti. Inoltre, per la prima volta dal ... Leggi su zon

GoalItalia : Ciro #Immobile vince la Scarpa d'Oro 2020! ?? La mancata convocazione di Cristiano Ronaldo gli spiana la strada ??? - tancredipalmeri : UFFICIALE: Ciro Immobile è la Scarpa d’Oro 2020! Cristiano Ronaldo non convocato, Ciro vince matematicamente. Te… - DiMarzio : La mancata convocazione di #CristianoRonaldo per #JuventusRoma consegna i due titoli a Ciro #Immobile - ManuFilippone95 : RT @Ruttosporc: Tuttosport: Ronaldo 'regala' la scarpa d'oro ad Immobile non giocando contro la Roma BUON POMERIGGIO DA PYONGYANG - Gobba_84 : 'Siiii godo Immobile ha fottuto la scarpa d'oro al bollito di Penaldo' via ritardati del Twitter -