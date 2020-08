"Il mio fisico mi ha avvertito". Malore per Fontana: saltano tutti gli impegni (Di sabato 1 agosto 2020) La pressione di questi giorni di assalto al fortino è tanta e rischia di lasciare il segno non solo in termini di stress emotivo, ma anche a livello fisico. Se a questo si aggiungono problemi di salute cronici ecco che può succedere che anche una roccia come Attilio Fontana senta il bisogno di fermarsi per un veloce pit stop. Come lui stesso ha annunciato in serata sui social «Il mio fisico mi ha avvertito: "Attilio prenditi qualche giorno di riposo"». Per questo il governatore è stato costretto «a disdire tutti gli impegni del fine settimana e con estremo rammarico non potrò essere presente questa sera (ieri sera, ndr) a Cervia per incontrare la famiglia della Lega. Pochi giorni di riposo», ha assicurato il governatore, ... Leggi su liberoquotidiano

repubblica : Malore per Fontana: 'Il mio fisico mi ha avvertito, devo riposare' - sidewayseye : RT @MPSkino: L'acqua è bassa la papera non galleggia ...la papera somatizza?? Malore per Fontana: 'Il mio fisico mi ha avvertito: ho bisogn… - gseba_sca : RT @LaPrimaManina: Malore per #fontana: 'Il mio fisico mi ha avvertito, devo riposare' Il presidente della Regione Lombardia salterà l'inc… - RedazioneLaNews : #Milano Attilio Fontana disdice tutti gli impegni: 'Il mio fisico mi ha avvertito' - BomprezziMarco : RT @MPSkino: L'acqua è bassa la papera non galleggia ...la papera somatizza?? Malore per Fontana: 'Il mio fisico mi ha avvertito: ho bisogn… -