Highlights e gol Arsenal-Chelsea 2-1 | finale FA Cup 2019 2020 VIDEO

L'Arsenal vince l'FA Cup 2019/2020. I gunners superano per 2-1 il Chelsea nella finale di Wembley conquistando l'Europa e la coppa. La squadra di Arteta rimonta i blues che al quinto minuto erano andati in vantaggio con Pulisic, poi la sfida si ribalta con la doppietta di Aubameyang che segna prima dal dischetto e poi concretizzando un contropiede.

L’Arsenal vince l’FA Cup 2019/2020. I gunners superano per 2-1 il Chelsea nella finale di Wembley conquistando l’Europa e la coppa. La squadra di Arteta rimonta i blues che al quinto minuto erano anda ...

Brescia-Sampdoria 1-1: cronaca e tabellino

La Sampdoria dice addio alla Serie A 2019/20 con un pareggio per 1-1 carico di emozioni. Dopo il rigore sbagliato da Quagliarella, il Brescia va sotto con il gol (deviato) di Leris, ma riesce ad acciu ...

