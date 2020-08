Gravissimo lutto per Roberto Baggio: la triste notizia è arrivata poco fa (Di sabato 1 agosto 2020) Un terribile lutto ha colpito l’ex campione di calcio, Roberto Baggio. Alle prime luci dell’alba di oggi, sabato primo agosto, ha perso la vita il suo amatissimo papà Florindo. L’uomo è deceduto all’interno di una casa di riposo situata in provincia di Vicenza. A dare il triste annuncio sono stati gli stessi familiari. Il genitore dell’ex calciatore aveva 89 anni. I familiari di Baggio vivono attualmente nel comune di Caldogno. Una vita molto felice quella del padre, che aveva avuto molti figli. In totale erano sette i figli avuti e Roberto è il sesto in ordine di nascita. Florindo era sposato con la signora Matilde, la sua adorata moglie. Anche il fratello di ‘Divin Codino’, Eddy, aveva intrapreso la carriera calcistica, ... Leggi su caffeinamagazine

