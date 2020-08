Gp Gran Bretagna, pole Hamilton (Di sabato 1 agosto 2020) Silverstone, 1 ago. (Adnkronos) - Lewis Hamilton su Mercedes conquista la pole position (la settima su questa pista) nel Gp di Gran Bretagna che si corre domani sul circuito di Silverstone. Il britannico campione del mondo chiude col tempo di 1'24''303, alle sue spalle il compagno di scuderia Valtteri Bottas, +0''312, terza la Red Bull di Max Verstappen, +1''022 che sopravanza la Ferrari di Charles Leclerc, +1''124, decimo Sebastian Vettel, +2''036. Leggi su iltempo

Gp di Gran Bretagna, Hamilton in pole position

Lewis Hamilton partirà in pole position nel Gran Premio d'Inghilterra sul circuito di Silverstone. Il campione del mondo precede il compagno di scuderia Valtteri Bottas per una prima fila tutta Merced ...

Formula 1, Gp Gran Bretagna: impressionante pole di Hamilton

Una Mercedes spaziale domina le qualifiche del GP Gran Bretagna, quarta prova del Mondiale 2020 di Formula 1. Dopo aver ristabilito le gerarchie nella FP3, Hamilton e Bottas hanno letteralmente demoli ...

