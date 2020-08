Fofana ai saluti: "Addio Udinese". Segnali a un altro club italiano (Di sabato 1 agosto 2020) Le strade che da quattro anni a questa parte uniscono Seko Fofana e l'Udinese si separeranno a fine stagione. Ad annunciarlo è lo stesso centrocampista ivoriano nel corso di un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Attualmente in scadenza di contratto nel 2022, dopo quattro ottime annate ad Udine il giocatore è ora pronto a lanciarsi in una nuova avventura altrove. Ancora non si sa dove sarà il suo futuro ma Fofana è aperto a qualsiasi soluzione: l'ivoriano si definisce un nomade... Leggi su 90min

