Elisabetta Canalis in catamarano tra pose sexy e scatti di famiglia (Di sabato 1 agosto 2020) Una vacanza indimenticabile quella di Elisabetta Canalis, che ha preso il largo in catamarano lungo le coste della Corsica. Insieme a lei ci sono il marito Brian Perri, la figlia Skyler e l’ultimo arrivato in casa: Nello, un cagnolino che la ex velina ha adottato di recente. Tra uno scatto abbracciata alla sua famiglia e un bagno con la piccolina, Eli non rinuncia agli scatti sexy, con custumini rivelatori che accendono le fantasie dei follower. La prima tappa delle vacanze della Canalis è stata alla riscoperta della Sardegna. Quando Perri l’ha raggiunta sono salpati verso le coste dell’isola francese, insieme a Skyler e a due amiche della showgirl. L’allegra brigata fa tappa nei porti più belli dell’isola e non dimentica di ... Leggi su newscronaca.myblog

Antonio98854326 : A me sinceramente le sue labra non piacciono e ne anche lo sguardo d'una donna che gli uomini sembrerebbe non gli… - MASSolid1 : @LucaBadaboom Quella è Elisabetta Canalis. - Ciro9010 : @JustElisabetta ciao Elisabetta Canalis sei una grande donna - donatda : #Repost gentesettimanale • • • • • • Hearst Magazine | Italia Che bella famiglia quella di Elisabetta Canalis. Con… - gio21tiz : Elisabetta Canalis, bikini troppo stretto o Lato A esagerato? Il décolleté esplode, foto da capogiro… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis Elisabetta Canalis: la carriera, gli amori, il matrimonio, la passione per gli animali Corriere della Sera Costanza Caracciolo, estate da mamma bis

Un bikini rosso per inaugurare l’estate da mamma bis di Costanza Caracciolo. La 30enne è in vacanza in Italia con tutta la famiglia: il marito Christian Vieri e le figlie Isabel, nata lo scorso marzo, ...

Elisabetta Canalis in catamarano tra pose sexy e scatti di famiglia

Una vacanza indimenticabile quella di Elisabetta Canalis, che ha preso il largo in catamarano lungo le coste della Corsica. Insieme a lei ci sono il marito Brian Perri, la figlia Skyler e l'ultimo ...

Un bikini rosso per inaugurare l’estate da mamma bis di Costanza Caracciolo. La 30enne è in vacanza in Italia con tutta la famiglia: il marito Christian Vieri e le figlie Isabel, nata lo scorso marzo, ...Una vacanza indimenticabile quella di Elisabetta Canalis, che ha preso il largo in catamarano lungo le coste della Corsica. Insieme a lei ci sono il marito Brian Perri, la figlia Skyler e l'ultimo ...