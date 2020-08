Coronavirus, contrordine sui treni dal ministro Speranza: 'Resta la regola del distanziamento' (Di sabato 1 agosto 2020) contrordine sui treni. Il ministro della Salute, Roberto Speranza , ha pubblicato su Facebook che sui mezzi continueranno a esserci la regola del distanziamento di almeno un metro e l'obbligo della ... Leggi su leggo

Contrordine. Il ministro Speranza dice no all’allentamento delle misure anti-Covid a bordo dei treni. “È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora”, afferma il min ...Coronavirus: il Governo proroga il Dcpm del 14 luglio. Niente nuove aperture a fiere, discoteche al coperto e navi da crociera. Era atteso per venerdì il nuovo Dcpm del presidente del Consiglio, che s ...