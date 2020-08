«Con Berlinguer parlavamo di calzini. Berlusconi? L’unico vero leader rimasto in campo» (Di sabato 1 agosto 2020) Il Giornale intervista Paolo Guzzanti. Oggi compie 80 anni, di cui 60 trascorsi scrivendo. Ha intervistato Pertini, Conte, Craxi, Berlusconi e tanti atri, tranne Berlinguer. «Tutti tranne uno, Enrico Berlinguer. Avevamo un buon rapporto, ci stavamo simpatici e ci incontravamo spesso sull’aereo per Bruxelles. Però lui evitava i temi politici, parlava di altro. Di storia, di letteratura. Una volta di calzini. Abbiamo discusso a lungo se andavano abbinati al colore dei pantaloni o delle scarpe, se era meglio accordare le tinte o cercare il contrasto. Era davvero un tipo elegante. Mi incuriosiva, apprezzavo il suo tentativo di sganciarsi definitivamente dall’Urss, ma il caso Moro ha ammazzato tutto. È rimasto il rimpianto di non averlo mai ... Leggi su ilnapolista

