Compagni al Real Madrid, ora Cristiano Ronaldo lo vuole alla Juventus (Di sabato 1 agosto 2020) Dopo la conquista del campionato la Juventus si proietta al match contro il Lione. I bianconeri devono ribaltare il risultato contro il Lione e cercare di approdare alle Final-Eight di Lisbona. Mentre Sarri pensa a come rovesciare l'andata, la società pensa al futuro cercando di capire quali possono essere gli innesti giusti per la prossima stagione.Cristiano Ronaldo CHIAMA ÖZILcaption id="attachment 990527" align="alignnone" width="300" Cristiano Ronaldo (getty images)/captionA tal proposito, Cristiano Ronaldo vorrebbe dire la sua sulla campagna acquisti e dalla Spagna si vocifera che il portoghese avrebbe individuato l'acquisto giusto per i bianconeri. Secondo quanto riportato da Don Balon, l'ex Real ... Leggi su itasportpress

In un San Siro gremito va in scena una delle partite più emozionanti della storia europea della Beneamata. Di fronte la squadra per eccellenza del calcio continentale di club, gli eredi di Di Stefano.

Anelka, ascesa e declino di un talento senza regole. E Netflix ci fa un docufilm

Dal 5 agosto il documentario sulla vita e la carriera del francese: dai successi alla cacciata dalla nazionale ai Mondiali, tra colpi di testa e follie Dalla gloria alla cacciata dalla nazionale, dal ...

