‘Città Spettacolo’ punta sul rapper Ghali, ventaglio di scelta per l’ospite femminile (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – È uno dei protagonisti della scena musicale italiana contemporanea, amato soprattutto dai più giovani. L’organizzazione della rassegna ‘Benevento Città Spettacolo’ sembra non se lo sia lasciato sfuggire. Il rapper Ghali, secondo alcune indiscrezioni, sarà ospite in città durante la settimana dal 24 al 30 agosto 2020. Oltre al cantante milanese, dovrebbe trovare posto in cartellone anche l’esibizione di una cantante. Sono circolati i nomi di Bianca Atzei, Malika Ayane, Nina Zilli ed Elodie, oltre a quello dell’attore partenopeo Vincenzo Salemme che dovrebbe tornare a Benevento con il suo nuovo spettacolo ‘Napoletano? E famme ‘na pizza’ (leggi qui). Cosa sappiamo finora sull’edizione 2020 del Festival? Lunedì 3 ... Leggi su anteprima24

