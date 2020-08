Castellabate, sì alle feste ma restano mascherine all’aperto se non c’è distanziamento (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellabate (Sa) – Dopo l’esito dei tamponi di ieri, il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli ha firmato stamattina la revoca dell’ordinanza che sospendeva tutte le attività di intrattenimento. Come previsto dalla legge i titolari di pubblici esercizi avranno obbligo di vigilanza al fine di evitare assembramenti. Resta invece confermato l’uso delle mascherine all’interno dei locali e all’aperto laddove non è possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro. Anche questa notte la Polizia Municipale sarà in servizio fino alle 03 per i controlli. “Viviamo una estate serena – è l’appello del primo cittadino – Restiamo ... Leggi su anteprima24

ONDANEWSweb : Contrasto alle mafie nel nome di Paolo Borsellino. A Castellabate una mozione per sostenere le iniziative -… - DOMENICOMIMO : È giusto che passi questo messaggio: #Tg2 ,alle 13,25, servizio su Santa Maria di Castellabate, intervistato e inte… - trekking_tv : #Castellabate, il #Comune si impegna nel nome di #PaoloBorsellino. un particolare valore politico ha la mozione 'In… - salernonotizie : #Castellabate: iniziative di contrasto alle mafie nel nome di Paolo Borsellino -

Ultime Notizie dalla rete : Castellabate alle Castellabate: domenica inaugura “Libri Meridionali” Info Cilento Castellabate: domenica inaugura “Libri Meridionali”

Un traguardo davvero importante quello raggiunto dalla manifestazione culturale “Libri Meridionali” che il prossimo 2 agosto inaugurerà la sua trentesima edizione al Castello dell’Abate di Castellabat ...

Renzo Arbore LOrchestra Italiana in tour, al via da Portici

NAPOLI, 31 LUG - Partirà il 2 agosto da Portici, alle porte di Napoli, il tour estivo di Renzo Arbore e della sua Orchestra Italiana. Il suo ritorno in tv con il programma "Striminzitic Show" è stato ...

Un traguardo davvero importante quello raggiunto dalla manifestazione culturale “Libri Meridionali” che il prossimo 2 agosto inaugurerà la sua trentesima edizione al Castello dell’Abate di Castellabat ...NAPOLI, 31 LUG - Partirà il 2 agosto da Portici, alle porte di Napoli, il tour estivo di Renzo Arbore e della sua Orchestra Italiana. Il suo ritorno in tv con il programma "Striminzitic Show" è stato ...