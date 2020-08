Borsa Italiana in vendita. Volpi lancia l’allarme: “Asset strategico, governo intervenga” (Di sabato 1 agosto 2020) Roma, 1 ago – Piazza Affari è in vendita. Per la seconda volta, dopo che nel 2007 Borsa Italiana – privatizzata meno di un decennio addietro – si era fusa con l’inglese London Stock Exchange tramite acquisizione della prima da parte della seconda al prezzo di 1,6 miliardi. Ora la piazza britannica ha però deciso di fare un passo indietro, appendendo il cartello “vendesi” sulla società che gestisce gli scambi sul mercato italiano. Lse mette in vendita Borsa Italiana Con l’acquisizione di Borsa Italiana da parte di Lse si era venuto a creare la più grande piazza finanziaria d’europa. Dalla capitale inglese non sono però rimasti con le mani in mano nella loro strategia di ... Leggi su ilprimatonazionale

fattoquotidiano : Borsa italiana in vendita, London Stock Exchange ha avviato “discussioni esplorative”. Copasir e M5s: “Il governo i… - HuffPostItalia : La Borsa di Londra venderà quella italiana. Il Copasir pressa il Governo: 'Intervenire subito' - Linkiesta : Cubano che sta col portavoce del Presidente del Consiglio percepisce indennità di disoccupazione e se la gioca in B… - newsfinanza : Lse (Londra) vuole vendere Borsa Italiana e Mts: ipotesi di una cordata di Cdp - LeonardoLovati : Borsa Italiana in vendita: Lse tratta per cedere Piazza Affari o Mts @sole24ore -